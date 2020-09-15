أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك:

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( الذريعة المحترقة) عن اجتماع وزراء خارجية الامارات والبحرين والكيان الصهيوني في واشنطن اليوم تحت اشراف ترامب للتوقيع على اتفاقيتي اقامة العلاقات بين كل من المنامة وابوظبي مع تل ابيب ..

البحرين تدعي ان اعترافها بالكيان الصهيوني هو لصالح الحق الفلسطيني , والامارات سبق وان بررت اعترافها بهذا الكيان بوقف مخطط ضم الضفة الغربية , ولكن ( حكام البحرين والامارات يعرفون جيدا ان الكيان الصهيوني مبني على التوسع ومثل هذه الاتفاقيات الذليلة لن تغير طبيعته واطماعه ).

ومن هنا يبدو واضحا ان مثل هذه الذرائع المتهرئة والمكشوفة مجرد غطاء لاخفاء عمق خيانة الارتماء في احضان الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني والكرامة الانسانية والامة الاسلامية .

مردم سالاري..

في مقالها ( اتفاق البحرين و"اسرائيل", بديل لاتفاق الاخيرة والسعودية) كتبت صحيفة مردم سالاري..

( البحرين ابرمت الاتفاق الخياني مع الكيان الصهيوني بضوء اخضر سعودي وهذا يعني انه اتفاق بين السعودية والكيان )، وليس هناك اية مبالغة في هذا الاستدلال في حقيقة الامر , فالبحرين لا تخطو خطوة ولو صغيرة في اي مجال دون اذن الرياض ناهيك عن خطوة خيانية بحجم الاعتراف بالكيان الصهيوني.

ان السعودية باركت الاتفاق البحريني الصهيوني كما باركت الاماراتي الصهيوني قبل ذلك , وملك السعودية لم ينف احتمال الاعتراف بهذا الكيان لكنه ربط الامر وبرياء صارخ بحل الدولتين وكلام من هذا القبيل , إن السعودية التي فتحت اجواءها ايضا لطائرات الكيان تنتظر اللحظة المناسبة فقط لتخطو خطوتها بدورها.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول الاوضاع في ليبيا بعنوان ( استقالة حكومة شرق ليبيا المؤيدة لحفتر ).. (استقالت حكومة طبرق بشرق ليبيا المؤيدة للجنرال حفتر, بعد تفجر احتجاجات شعبية ضد تدهور الاوضاع المعيشية ).

وقدم رئيس هذه الحكومة غير المعترف بها دوليا "عبد الثني" الاستقالة لرئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح" لطرحها على النواب للبت فيها.

وتشهد مناطق شرق ليبيا الخاضعة لقوات حفتر مظاهرات غاضبة منذ ايام بسبب انقطاع التيار الكهربائي والغلاء وتدهور الاوضاع المعشية .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن مباحثات الدوحة في مقالها ( المباحثات الافغانية الافغانية محاولة لتقليص المسافات)..

( التحدي الرئيسي الذي تواجهه اول مباحثات جدية بين طالبان والحكومة الافغانية يتمثل باختلاف الرؤية حول ماهیة نظام الحكم)،

فحركة طالبان تتحدث عن اقامة امارة اسلامية يحكمها امير اي زعيم الحركة وفي الوقت الذي تتحدث فيه حكومة كابول في واد آخر بشأن مشاركة في السلطة وفي العملية السياسية والى آخر المفاهيم النابعة من توجهات بايجاد نظام ديمقراطي ما.

إن البون بين الرؤيتين شاسع ويشمل مفاهيم المجتمع الاسلامي والحقوق المدنية والى اخر القائمة ولكن مع ذلك قد تساهم المباحثات في تقريب المسافات بشرط ايجاد توازن ميداني في نفس الوقت والا ستكون هذه المباحثات مجرد وقفة لاستئناف المعارك والحرب .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الوجه الحقيقي لبايدن ).. (المرشح الرئاسي الديمقراطي كشف قبل وصوله للبيت الابيض عن رؤيته العدائية لايران والتي لاتقل عن عدائية ترامب) )، جو بايدن وجه انتقادات حادة لفشل ترامب مقابل ايران في المحافل الدولية ولفشل سياسة ضغوط الحد الاقصى ضد بلادنا طارحا نفس شروط ترامب بشأن الاتفاق النووي وبشأن قدرات ايران الدفاعية وسياساته الاقليمية .

ان بايدن انتقد اساليب ترامب مقابل ايران لا النهج العدائي الامريكي , فبدلا من سياسة ضغوط الحد الاقصى طرح مقولة الضغوط الذكية, وما كشف عنه من رؤية لا يخرج عن اطار الاعداد لشن حرب اقتصادية ودبلوماسية وسياسية على بلادنا ليثبت للعيان ان سياسة العداء الامريكية مستمرة بغض النظرعمن سيحكم بالبيت الابيض.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يتحدث عن ( اتهام الامارات بدعم حزب العمال الكردستاني ) في شمال العراق , وجاء في التقرير..

(تتهم محافل نيابية وامنية عراقية الامارات بتقديم دعم مالي كبير لحزب العمال الكردستاني التركي في مواقعه بشمال العراق)

ويقول النائب في البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي ان هناك معلومات امنية وثيقة بشان تقديم الامارات معونات كبيرة لحزب العمال الكردستاني لدعم مواقع العسكرية في مواقعه بشمال العراق الامر الذي يعرض امن واستقرار العراق للخطر ويشكل تهديدا لسيادته الوطنية .