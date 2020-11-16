أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

جمهوري اسلامي..

الرئيس روحاني يشدد على ضرورة القيام بتعبئة شاملة لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

سياست روز ..

القائد العام لحرس الثورة .. سنثأر بالتأكيد لدماء الشهيد قاسم سليماني

عصر ايرانيان ..

رئيس مجلس الشورى .. بايدن لن يختلف عن اوباما في افضل الحالات

ابتكار..

القوات الصهيونية تشن عدوانا على غزة مستخدمة المروحيات ونيران المدفعية والدبابات

قدس ..

فصائل المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع في عمق فلسطين المحتلة بخمسة صواريخ

مردم سالاري ..

ترامب يعترف ضمنيا بهزيمته ويواصل ادعاءاته بحدوث تلاعب في الانتخابات

كيهان ..

الكيان الصهيوني يثمن موقف مفتي الديار السعودية باعتبار الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا

آرمان ملي ...

رئيس الاركان .. ايران قادرة على تامين حاجات القوات العراقية من السلاح والمعدات العسكرية

اطلاعات ..

قوات الحشد الشعبي تقضي على شبكة داعشية كبيرة في محافظة ديالى العراقية

ايران..

ترامب يواصل تخبطه بين رفض نتائج الانتخابات الرئاسية والاعتراف بهزيمته ضمنيا

خراسان ...

انتقال المقاومة اليمنية من الدفاع الى الهجوم مقابل التحالف الذي تقوده السعودية

رسالت..

نواب عراقيون .. حكومة الكاظمي تتقاعس في ارسال ملف اغتيال الشهيد سليماني للبرلمان./انتهى/