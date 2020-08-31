أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين، بما في ذلك:

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، ترامب ولغة التهديد .. التهديدات الامريكية فشلت في دفع اعضاء مجلس الامن للمصادقة على مشروع القرار الامريكي بتمديد الحظرالتسليحي على ايران.

كما فشلت حتى في دفع مجلس الامن لمناقشة طلب واشنطن الداعي لتفعيل آلية الزناد ضد ايران , وهذا الفشل الامريكي يرتبط بوجود قناعة عامة بمجلس الامن بشأن التزام ايران بالاتفاق النووي وهي قناعة تعززها تاكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.

مسلسل الفشل هذا الذي احرق ورقة كان ترامب يراهن عليها لتحسين موقفه في الانتخابات , دفعه لارسال بومبيو في جولة شرق اوسطية لتحقيق نفس الهدف بدفع بلدان عربية للاعتراف بالكيان الصهيوني .

سياست روز ..

حول الاجواء الساخنة بين تركيا واليونان كتبت صحيفة سياست روز في مقالها، اليونان بين مطرقة تركيا وسندان اوروبا..اليونان تواجه تهديدات تركية بشأن مصادر الطاقة بشرق المتوسط وضغوطا اوروبية تدفعها للتصدي للطموحات التركية.

ان اجواء التسخين المتمثلة باجراء مناورات بحرية وحشد الاساطيل بشرق البحر الابيض المتوسط باتت تنذر باشعال فتيل حرب واسعة النطاق قد تكون بداية لانشقاقات كبيرة في حلف الناتو مع وقوف فرنسا وايطاليا وحتى المانيا التي تحاول القيام بوساطات الى جانب اليونان وفي الوقت الذي صعدت فيه تركيا من تهديداتها لليونان من مغبة توسيع حدودها البحرية.

والواقع هو ان هناك قناعة أوروبية بضرورة كبح جماح ما تعتقده العواصم الاوروبية الرئيسية بالطموحات التركية الكبيرة وبتغريد انقرة خارج السرب الاوروبي في العديد من القضايا الاقليمية .

خراسان ..

في مقاله، بايدن أم ترامب، كتبت صحيفة خراسان .. نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير بشكل عام لتقدم جو بايدن على ترامب, والاسباب التي تقف وراء انخفاض شعبية ترامب كثيرة على رأسها ضعف التعامل مع شيوع كورونا وتفجر احتجاجات مناهضة للعنصرية وتراجع المؤشرات الاقتصادية التي كان ترامب يراهن عليها, ولكن لترامب اساليبه الخاصة ايضا..

إن ترامب يستخدم تكتيك ترويع الناخبين من اندلاع حرب اهلية وفوضى عارمة في حالة فوز جو بايدن ويشن فريق ترامب حملة تشكيك رهيبة بقدرات بايدن الجسمية والفكرية لزعزعة مكانته , كما يلوح فريق ترامب بخطر فرض الصين لنفوذها على امريكا في حالة فوز بايدن وكل ذلك لزعزعة الثقة العامة بالمرشح الرئاسي الديمقراطي وهذا السجال سيبقى مطروحا حتى اليوم الاخير للانتخابات ومن الصعب البت تماما بالنتائج بكل الاحوال.

حمايت ..

حول زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو للخرطوم في اطار جولته الاقليمية كتبت صحيفة حمايت في مقالها، خمسة دلائل وراء فشل زيارة بومبيو للسودان..

بومبيو وصل الخرطوم حاملا ورقة تساومية تدعو السودان للاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل حذف السودان من قائمة الارهاب ولكن..

بومبيو واجه رفضا مؤدبا لطلبه الداعي للاعتراف بالكيان الصهيوني يستند لكون الحكومة السودانية حكومة انتقالية ولايمكنها اتخاذ قرار كهذا, ووراء هذا الرفض في واقع الامر عدة دلائل بينها تعارض سياسات حكومة حمدوك مع نهج التطبيع ورفض الاحزاب السياسية الكبرى ورفض الشارع السوداني لاي توجه للاعتراف بالكيان الغاصب هذا الى جانب وجود مخاوف جدية من تفجر صراعات داخلية خطيرة في حالة الاعتراف بهذا الكيان.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها، الامارات تلغي قانون مقاطعة "اسرائيل" بعد نحو نصف قرن من صدوره .. الامارات تتخذ ومنذ ابرامها لاتفاق اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني خطوات متتالية لتعزيز جسور العلاقات مع تل ابيب..

إن قرار الامارات الغاء المقاطعة العربية للكيان الصهيوني , تأكيد لاصرارها على المضي قدما في مسار الاتفاق الخياني فالى جانب تسييرها لرحلات مباشرة بين دبي وابو ظبي الى مطار بن غوريون بتل ابيب, الغت الامارات كل اشكال المقاطعة للسلع والمنتجات والشركات الصهيونية وخرجت رسميا وعمليا من عضوية المقاطعة العربية لهذا الكيان , وهذا يعني ببساطة تحول الامارات الى مركز لاعادة تصدير السلع والبضائع والمنتجات الصهيونية في المنطقة , وبالطبع اثار هذا القرار الاماراتي الجديد اجواء فرح وارتياح في فلسطين المحتلة واثنى نتنياهو على حكام الامارات.

ابرار ...

نشرت صحيفة ابرار تقريرا بعنوان، تركيا تتهم الامارات بدعم التنظيمات الكردية بسوريا، وجاء في التفاصيل .. اتهمت محافل رسمية تركية الامارات بتمويل وتدريب تنظيمات كردية مسلحة واقامة جسور ارتباط مع حزب العمال الكردستاني وحسب هذه المحافل مدت الامارات هذه الجسور منذ عام 2017 وقامت بارسال خبراء عسكريين وضباط مخابرات الى مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية وحتى لمواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني, كما اقامت خط اتصال هاتفي ساخن مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية للتنسيق على صعيد استهداف مواقع عسكرية تركية بسوريا .ولم يصدر رد اماراتي على هذه الاتهامات التركية بعد.