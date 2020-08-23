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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:٥٤ م

العميد حاتمي يلتقي الفريق الايراني المشارك في المسابقات العسكرية في روسيا

العميد حاتمي يلتقي الفريق الايراني المشارك في المسابقات العسكرية في روسيا

التقى وزير الدفاع و اسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي ، اليوم في موسكو فريق حرس الحدود الايراني المشارك في المسابقات العسكرية الدولية 2020 في روسيا.

والتقى وزير الدفاع العميد حاتمي على هامش زيارته للمعرض العسكري 2020 في روسيا، بفريق حرس الحدود الايراني المشارك في المسابقات العسكرية.

وفي هذا اللقاء، هنأ العميد حاتمي، مشاركة فريق حرس الحدود في هذه المسابقات، واعتبر أن القوات المسلحة الايرانية فريدة من نوعها من حيث الخبرة والتدريب والقدرة والنظام والشجاعة.

واضاف: تؤدي المشاركة في المسابقات الدولية للمقاتلين وأفراد القوات المسلحة الى تحسين مستوى القتال والعمليات، وهي مؤثرة في تعزيز قدرات وحدة الرد السريع على الحدود.

يذكر ان فريق حرس الحدود الايراني يشارم في المسابقات العسكرية الدولية 2020 في روسيا في ثلاث مسابقات هي الرماية بالسلاح والمسدسات، وعبور العوائق داخل المدن، والدوريات السيارة وعبور حواجز الطرق. 

واعرب وزير الدفاع عن أمله في الفوز بلقب البطولة لفريق حرس الحدود الايراني، وقال: لقد أثبتت القوات المسلحة أنها كانت حاملي لواء أخلاق الشرف والاعتزاز بالشعب الايراني العظيم في جميع المجالات، وهم نموذج يحتذى به في هذا الصدد.

رمز الخبر 1906918

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