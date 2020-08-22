العمید حاتمي: زیارتي لروسیا ستبحث نقل التقنیات الدفاعیة

وکان سفیر ایران فی موسکو ، کاظم جلالی، صرح ان فصلا جدیدا من التعاون التقنی والعسکری بین ایران وروسیا فی الطریق، فی اشارة الی الزیارة التی بدأها وزیر الدفاع الایرانی الی روسیا الیوم.

وقال جلالی فی تصریح بهذا الشأن: ان وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة بالجمهوریة الاسلامیة الایرانیة العمید أمیر حاتمی سیعقد لقاءات مهمة مع کبار المسؤولین العسکریین بجمهوریة روسیا الاتحادیة من بینهم وزیر الدفاع.

واوضح ان المشاورات العسکریة بین ایران وروسیا الی جانب المشاورات حول الاتفاق النووی استمرت فی فترة جائحة کورونا، مضیفا: صوتت روسیا ضد مشروع القرار الأخیر الذی تبنته امیرکا لتمدید حظر الأسلحة علی ایران، وأکدت انها تعارض الأجراءات اللاقانونیة والمحاولات الأمیرکیة التی لا أساس لها، بما فی ذلک اعادة قرارات مجلس الأمن الدولی.

وکانت روسیا قد عارضت مشروع قرار تقدمت به الولایات المتحدة لتمدید الحظر التسلحی علی ایران، کما عارضت محاولات امریکا لتفعیل آلیة الزناد.

واضاف سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی موسکو: یکتسب التعاون الدفاعی والعسکری بین ایران وروسیا زخماً کل یوم، وان فصلا جدیدا من التعاون التقنی والعسکری بین البلدین فی الطریق.