  1. إيران
  2. المجتمع
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٢:٤٢ م

للمشاركة في المسابقات العسكرية؛

فريق ناقلة الجنود لحرس الثورة الاسلامية الايرانية يصل إلى الصين

فريق ناقلة الجنود لحرس الثورة الاسلامية الايرانية يصل إلى الصين

وصل فريق ناقلة الجنود التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية إلى الصين للمشاركة في المسابقة العسكرية الروسية الدولية لعام 2022 .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن مركز اتصالات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وصل فريق ناقلة الجنود التابع لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية إلى الصين للمشاركة في مسابقة روسيا العسكرية الدولية لعام 2022 .

وحضر الفريق المذكور حاليًا مكان المسابقات ويتعرف على الظروف البيئية للمنطقة، ويخضع حاليًا لمراحل الإعداد وإجراء التمارين واختبار المعدات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة تتم على مرحلتين: 1- إطلاق نار 2- عوائق عبور، وتبدأ من 14 أغسطس في الصين كأحد الدول المشاركة في استضافة المسابقات المذكورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925815
https://ar.mehrnews.com/news/1925815/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات