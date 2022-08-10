فريق ناقلة الجنود لحرس الثورة الاسلامية الايرانية يصل إلى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن مركز اتصالات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وصل فريق ناقلة الجنود التابع لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية إلى الصين للمشاركة في مسابقة روسيا العسكرية الدولية لعام 2022 .

وحضر الفريق المذكور حاليًا مكان المسابقات ويتعرف على الظروف البيئية للمنطقة، ويخضع حاليًا لمراحل الإعداد وإجراء التمارين واختبار المعدات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة تتم على مرحلتين: 1- إطلاق نار 2- عوائق عبور، وتبدأ من 14 أغسطس في الصين كأحد الدول المشاركة في استضافة المسابقات المذكورة.

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