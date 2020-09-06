حاتمي: ايران ستصنّع صواريخ كروز تصل لمدى اكثر من 1000 كم / تسجيل 110 حالة وفاة جديدة

صواريخ كروز جوية بمدى اكثر من 1000 كم

اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان 90 بالمائة من حاجات القوات المسلحة يتم توفيرها محليا، وكشف بان ايران ستصنع قريبا صواريخ كروز جوية بمدى اكثر من 1000 كم.

الرئيس روحاني: لاتعارض بين الصحة والتعليم

قال الرئيس حسن روحاني ان سلامة الطلبة خلال السنوات الماضية كانت دائما مورد اهتمام مؤسسات التربية والتعليم.

بدء العام الدراسي الجدید في ايران

بدأ العام الدراسی الجدید فی کافة المدن الایرانیة، وفتحت المدارس ابوابها أمام التلاميذ، ضمن تنفیذ الاجراءات الوقائیة المشددة والبروتوکولات الصحیة.

من بحر عمان الی موسوعة "غینیس" بذراع واحدة

دخلت الايرانية "الهام اصغري" رسميا وللمره الثالثة، موسوعة "غينيس" العالمية للارقام القياسية، بعد السباحة بمسافة طويلة في المياه الحرة بذارع واحدة فقط فيما الثانية موثوقة.

الصحة الايرانية: 1894 اصابة جديدة بكورونا وتعافي332 الفا و131 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن 1894اصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي اكثر من 332الفا و 131شخصا.