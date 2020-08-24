جولة بومبیو بدات من الکیان الاحتلال و ستشمل عددا من الدول العربیة

وافادت وکالة مهر للانباء تأتي الزيارة التي تستمر خمسة أيام، ضمن المساعي الأمريكية لإقناع دول عربية بالتطبيع مع الاحتلال، على غرار الإمارات.



وبحسب مقاطع فيديو نشرتها السفارة الأمريكية، فقد كان وزير الخارجية الأمريكي يضع كمامة بألوان علم بلاده عند نزوله من الطائرة التي حطت صباح الاثنين في بن غوريون.



ومن المتوقع أن يبحث بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف إيران والتبادل الاقتصادي و العلاقات بين الاحتلال وبقية دول غرب أسیا بما فیها الدول العربیة.



وأعلن نتنياهو عشية اللقاء أنه سيبحث و"صديقه" بومبيو "توسيع دائرة السلام في المنطقة".



ومنذ الاتفاق مع الإمارات، تسري تكهنات كثيرة بشأن دول أخرى مرشحة لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال، بينها البحرين وسلطنة عمان والسودان.



وبعد تل أبيب، يتوجه بومبيو إلى الخرطوم للبحث في العلاقات الإسرائيلية السودانية و"المرحلة الانتقالية" في هذا البلد الذي طوى العام الفائت ثلاثة عقود من حكم عمر البشير.



ثم ينتقل إلى البحرين والإمارات، وفق المتحدث باسمه.

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