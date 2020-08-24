ايران تدشن خطوط أنابيب لنقل الغاز بطول 1850 كم

وافادت وکالة مهر للانباء شملت عمليات التدشين خطوط نقل الغاز المتصلين بالخطين الرئيسين السادس والتاسع بشبكة الغاز العامة و خطوط ألانابيب بمناطق " شلمجة" و" نفت شهر" و"أبدانان" غربي البلاد بطول 1850 كم فضلا 5 محطات لتقوية الضغط في مدن ومناطق " ديلم" و"بيد بلند" و" حسينية" و" كوهدشت"، بجانب مشروع تطوير مركز التحكم بشركة الغاز الوطنية الايرانية.

وتعد هذه المشاريع المدشنة من أهم مشاريع صناعة الغاز في الممر الغربي والشمال غربي للبلاد، حيث إن تدشين خطوط النقل المذكورة و5 محطات لتقوية الضغط من " عسلوية" (جنوب غرب) حتى "مياندوآب" (شمال غرب) من شانه أن يحقق استدامة زخم تمرير الغاز، كما انه سيرفع الطاقة التمريرية للبلاد الى 110 ملايين متر مكعب يوميا.

وتستهدف خطوط النقل المدشنة ايضا بجانب تحقيق التمرير الدائم والآمن للغاز من الجنوب الغربي حتى الشمال الغربي لايران، تعزيز صادرات الغاز للعراق.

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