  1. الثقافة
٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٥٤ م

التزاما بالتعليمات الصحية المعلنة من قبل لجنة مكافحة كورونا؛

قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني بدون مشاركة الجمهور

قائد الثورة يحضر مراسم العزاء الحسيني بدون مشاركة الجمهور

اعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية ان سماحته سيحضر مراسم العزاء الحسيني التي تقام سنويا في حسينية الامام الخميني (رض) بدون حضور الجمهور.

واوضح بيان صادر عن مكتب قائد الثورة الاسلامية ان مراسم العزاء بذكرى استشهاد سبط النبي الاكرم محمد (ص) الامام الحسين عليه السلام واصحابه الاوفياء سوف تقام هذا العام بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض) بدون حضور الجمهور، التزاما بالتعليمات والمعايير الصحية المعلنة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وسوف يتم عرض مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية عبر القناة الاولى للتلفزيون.

وعبر مكتب القائد عن احترامه لجميع محبي اهل البيت عليهم السلام لاسيما الشعب الايراني الحسيني، سائلا الباري تعالى ان يكشف هذا البلاء في أسرع وقت. /انتهى/

رمز الخبر 1906943

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