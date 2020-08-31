قائد الثورة الاسلامية يحضر مراسم عاشوراء في حسينية الامام الخميني (ره)

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تمت اقامة مراسم مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (ره).

والقى حجة الاسلام مسعود عالي كلمة ذکر فيها بعض خطط الشيطان التي تتمثل في تدمير اجتماع المؤمنين وقطع التواصل الايماني بينهم، وقال: كلما زادت صفات بارزة من قبيل التعاون والتضحية والتعاطف والمواساة والشعور بالمسؤولية وصلة الرحم بين افراد المجتمع الاسلامي، فإن ذلك المجتمع يخرج من حالة الفردية والأنانية، ومن خلال سيادة الروح الجماعية الايمانية عليهم، سيكونون مستعدين وجاهزين لتسلم الولاية الاجتماعية اي مرحلة الظهور (ظهور الامام الحجة "عج").

ورثی حجة الاسلام بهاء الدين ضيائي مراثي حسينية في هذه اللیلة.

الجدير بالذكر انه کل عام کانت تقام مراسم العزاء بحضور الحشود من المعزین، ولکن هذه السنة رعایةً للبروتوکولات الصحیة وحرصاً من قائد الثورة الاسلامیة على ارواح الناس، تمت اقامة مراسم العزاء من دون مشاركة حضورية واقتصرت على الحضور في الفضاء الافتراضي./انتهى/