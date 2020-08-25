إيران تؤكد على دعم اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

وبحسب وزارة الخارجية، فان مساعد وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له الذي يزور اليوم الاثنين جنيف للمشاركة في اجتماع عملية أستانا على هامش الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية التقى نائب وزير الخارجية التركي باسدات أونال واجرى معه جولة من المباحثات.

وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى المبادئ التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في عملية أستانا بشأن احترام السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي سوريا ، وشددا على ضرورة مواصلة دعم العملية السياسية السورية والحوار في إطار اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب.

وفي إشارة إلى زيارته لسوريا الأسبوع الماضي ولقائه بالرئيس السوري ومسؤولين آخرين ، أكد خاجي استعداد إيران لمواصلة دعم اجتماعات اللجنة الدستورية دون تدخل خارجي.

بدوره أكد نائب وزير الخارجية التركي أونال استعداد بلاده لمواصلة المحادثات في إطار عملية أستانا وتشاور البلدين حول هذه القضية وغيرها من القضايا الإقليمية.

وفي النهاية أعرب الجانبان عن أملهما في أن تواصل اللجنة الدستورية السورية عملها بنجاح.

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