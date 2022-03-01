خاجي: سياسة العزلة التي انتهجتها الدول الغربية ضد سوريا فشلت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مستشاري وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة قال خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الثلاثاء، ان "سياسة العزلة التي انتهجتها الدول الغربية فشلت". وناقش الاجتماع آخر المستجدات في سوريا والعلاقات الثنائية ومحادثات فيينا والأزمة الأوكرانية واستمرار عملية أستانا ومحادثات اللجنة الدستورية السورية.

وجرت خلال اللقاء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين سورية وإيران والجهود التي تبذلها المؤسسات من كلا الطرفين لتعزيز التعاون في كل المجالات وخصوصاً في القطاع الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء أيضاً العملية السياسية وجولات المفاوضات المقبلة على مساري أستانا و جنيف حيث تم التأكيد على أهمية أن تسير هذه المفاوضات دون تدخلات خارجية ووفق استراتيجية ومنهجية واضحة كي تحقق نتائج ملموسة. وأطلع خاجي الرئيس الأسد على آخر تطورات الملف النووي الإيراني وسير عملية المفاوضات.

وتمّ الحديث حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمة التي افتعلها الغرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا والممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها لتأجيج هذه الأزمة ومنها نقل المتطرفين من أماكن مختلفة من العالم إلى تلك المنطقة وفرض العقوبات على الشعب الروسي كما فرضها على الشعبين السوري والإيراني من قبل.

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