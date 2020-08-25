نؤمّن نحو نصف استهلاك الكهرباء في العراق

وافادت وکالة مهر للانباء أوضح الوزير اردكانيان في مؤتمر صحافي بمناسبة اسبوع الحكومة، أن اي بلد يتصور بامكانه تصدير الكهرباء للعراق فهذا امر قابل للتصديق، حيث إنه يعاني من اضرار الحرب وهجمات المجموعات التكفيرية وبات يواجه مشاكل في تأمين الطاقة الكهربائية.

وأشار الى أن 15 الف ميغاواط كهرباء مشغلة في الشبكة العامة بالعراق من اصل 25 الف ميغاواط مركبة، وهذا العجز الملحوظ يؤهل أي بلد مجاور المساعدة بهذا المجال.

وشدد على أن ايران عبر تصدير الكهرباء والغاز توفر نحو نصف الاستهلاك المحلي لهذا البلد وأن الطريق مفتوح امام الاخرين بهذا المجال، وذلك ردا على استفسار امكانية توريد السعودية الكهرباء للعراق.