https://ar.mehrnews.com/news/1907032/ ٢٦/٠٨/٢٠٢٠ ٢:٤٢ م رمز الخبر 1907032 السياسة السياسة ٢٦/٠٨/٢٠٢٠ ٢:٤٢ م ماكرون يزور بغداد الاسبوع المقبل صرح مصدر في الخارجية العراقية أن الرئيس الفرنسي "إمانويل ماكرون" سيجري زيارة رسمية إلى العراق خلال الأسبوع المقبل. وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدر صحفي أشار الى أن ماكرون سيبحث مع المسؤولين اعراقيين عدد من القضايا المشتركة والتي تخص المنطقة خلال زيارته. وتأتي زيارة ماكرون وسط حراك دبلوماسي واضح لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي اشترك اليوم الثلاثلاء في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية جمعته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يأتي هذا عقب زيارته للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبقتها زيارة الى طهران ولقائه قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد آية الله "علي خامنئي" إضافة الى رئيس الجمهورية الإيرانية . ومن المقرر ان يزور الكاظمي السعودية والتي سبق ان تأجلت بسبب دخول الملك سلمان للمستشفى بشكل عاجل. /انتهى/ رمز الخبر 1907032 سمات فرنسا امانويل ماكرون العراق محتوى ذات صلة الرئيس الفرنسي ماكرون يصف قرار ترامب حول القدس بالمؤسف رئيس وزراء فرنسا يستقيل حرائق فرنسا تطال إيطاليا
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