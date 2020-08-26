ماكرون يزور بغداد الاسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدر صحفي أشار الى أن ماكرون سيبحث مع المسؤولين اعراقيين عدد من القضايا المشتركة والتي تخص المنطقة خلال زيارته.

وتأتي زيارة ماكرون وسط حراك دبلوماسي واضح لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي اشترك اليوم الثلاثلاء في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية جمعته مع الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يأتي هذا عقب زيارته للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سبقتها زيارة الى طهران

ولقائه قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد آية الله "علي خامنئي" إضافة الى رئيس الجمهورية الإيرانية .

ومن المقرر ان يزور الكاظمي السعودية والتي سبق ان تأجلت بسبب دخول الملك سلمان للمستشفى بشكل عاجل.

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