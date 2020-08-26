97 بالمئة من العقاقير تصنع محلياً / نصنع الأدوية الحديثة خلال عامين فقط

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، أشار شانه ساز الى إنجازات الثورة الاسلامية، قائلا: حاليا يتم صنع 97 في المئة م العقاقير التي يحتجها البلاد، محليا في الداخل، اضافة الكثير من المعدات الطبية.

ونوه الى وجود الكثير من الشركات المعرفية الايرانية تعمل في مجال صنع الأدوية، وأضاف: أقولها بملئي الثقة أننا نستطيع اليوم أن ننتج اي دواء حديث يصنع في العالم، في غضون عامينن وايضا قادرين على أنتاج المواد الأولية لصنع تلك العقاقير.

وقال رئيس منظمة الغذاء والأدوية أن 25 معهد للصيدلة ينشط في البلاد، موضحا: أن 65 في المئة من المواد الأولية لصنع العقاقير تنتج بداخل البلاد، وخلال السنوات العشرة الماضية تم انتاج الف نوع من الادوية العشبية في ايران.