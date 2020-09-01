أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

اطلاعات...

وقوع انفجارين غامضين في الامارات تزامنا مع هبوط اول طائرة للكيان الصهيوني.

ابتكار ..

هبوط اول طائرة لخطوط العال الصهيونية بمطار ابوظبي قادمة من تل ابيب.

جوان ..

شعار الموت لامريكا يدوي في مدن امريكية, وتعثر جولة ترامب الانتخابية.

ايران ..

اديب يحل محل دياب .. المكلف بتشكيل حكومة جديدة بلبنان يحظى بتأييد واسع.

جام جم ..

افراح بن زايد ونتنياهو لم تكتمل .. وقوع انفجار بمطعم امريكي بابو ظبي.

حمايت ..

وصفة ترامب باستخدام القوة ضد المتظاهرين تكشف الوجه القبيح لحقوق الانسان في امريكا.

كيهان ..

الصهاينة يضرمون النار في مزارع المواطنين السوريين في الجولان المحتل .

سياست روز ..

انفجاران غامضان يهزان دبي وابو ظبي مع هبوط اول طائرة صهيونية في الامارات .

آرمان ملي ..

الرئيس البناني ميشال عون يكلف مصطفى اديب بتشكيل حكومة جديدة .

آفتاب يزد..

اتساع دائرة التوقعات الاوروبية بشأن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية .

أفكار ..

رئيس المكتب الرئاسي .. لا يحق لامريكا الاستناد للاتفاق النووي لتفعيل آلية الزناد .

مردم سالاري ..

صحف امريكية تعتبر مايك بومبيو أسوأ وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة .