حجة الاسلام "عبدالرضا بورذهبي" يتبوأ منصب نائب ولي الفقيه في محافظة "كردستان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي أصدر مرسوماً بتعيين حجة الاسلام الحاج "عبدالرضا بورذهبي" في منصب نائب ولي الفقيه في محافظة كردستان غرب ايران ومدير المركز الكبير الاسلامي في غرب البلاد.

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