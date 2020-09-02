قائد الثورة الإسلامية: الإمارات قد خانت الأمة الإسلامية والشعوب العربية / تسجيل 101 حالة وفاة جديدة

قائد الثورة الإسلامية:الإمارات قد خانت الأمة الإسلامية والشعوب العربية

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الإمارات العربية المتحدة قد خانت الأمة الاسلامية وجميع الشعوب العربية وبلدان المنطقة، وهذه الخيانة ستبقى كوصمة عار على جبين حكام الامارات.

فوز مشروع ايراني للتوربينات الرياحية بذهبية سباق الاختراعات في كندا

فاز مشروع للتوربينات الرياحية الهجينة لأربعة مخترعين ايرانيين بالميدالية الذهبية والجائزة الخاصة للمسابقة الدولية الخامسة للاختراعات في كندا.

أميرعبداللهيان: تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني مسرحية صبيانية متهورة

وصف مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الخاص بالشؤون الدولية، "حسين امير عبداللهيان"، تطبيع الامارات مع الصهاينة المجرمين ومسايرة بعض الزعماء العرب للكيان الصهيوني الزائف، بأنها "مسرحية صبيانية متهورة".

ربيعي: ليس من الصدفة أن يكون "بومبيو" وزير الخارجية الأكثر فشلا في تاريخ أميركا

صرح المتحدث بإسم الحكومة "علي ربيعي"، بأنه ليس من الصدفة ان يكون وزير الخارجية الامريكي "بومبيو " الوزير الاكثر فشلا في تاريخ امريكا، مؤكدا أن سياسة الضغوط القصوى للإدارة الأميركية مآلها الفشل.

عراقجي: اعضاء الاتفاق النووي لا يرون اميركا عضوا مشاركا فيه

صرح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" ان اعضاء الاتفاق النووي لا يرون اميركا عضوا مشاركا فيه، ويعتبرون أن ليس لها حق في استخدام آليات الاتفاق او القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

حصيلة كورونا في ايران تستمر في التراجع / تسجيل 101 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و 672 شخصا، بعد تسجيل 101 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و682 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.