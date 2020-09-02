واعظي: الادارة الامريكية لا يمكنها العودة الى مجلس الامن لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران

وقال واعظي اليوم الاربعاء للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة ان الاجراءات الامريكية الاحادية في مجلس الامن الدولي بشأن اعادة الحظر التسليحي ضد ايران يمكن تحليلها من عدة جوانب منها الجانب الحقوقي مبينا ان اي اجراء في مجلس الامن الدولي يجب ان يكون على اساس مبدأ حقوقي وقانوني وان ما تقوم به الادارة الامريكية باعتراف الحقوقيين في ايران واوروبا وجميع دول العالم وحتى امريكا فأنه لايمكن للادارة الامريكية عن طريق مجلس الامن الدولي اعادة الحظر التسليحي ضد ايران لانه يفتقد للمبدأ الحقوقي .

واضاف واعظي ان ترامب يستند الى الاتفاق النووي والقرار 2231 في الوقت الذي انسحب من الاتفاق في العام 2018 بل حتى منع الدول الاعضاء من التعاون مع ايران بحسب الاتفاق لذا فان الرجوع الى مجلس الامن لايستند الى مبدأ قانوني لانها كانت لفترة زمنية ضمن 5+1 والقرار 2231.

وقال ايضا فيما يتعلق ب مشروع القرار الذي قدمته الادارة الامريكية قبل ثلاثة اسابيع لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران قال ،شاهد الجميع كيف مني بهزيمة لامثيل لها حيث عارضته 13 من اعضاء مجلس الامن الدولي الذي لم يشهد هكذا مخالفة لقرار .

واكد واعظي مرة اخرى ان الادارة الامريكية لايمكنها العودة الى مجلس الامن لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران .