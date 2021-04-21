وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف اللواء موسوي اليوم الاربعاء أن يوم الجيش هو ارث مبارك للإمام الخميني الراحل وحصيلة دعم وحماية قائد الثورة للجيش في مرحلة صعبة حاول فيها الاعداء حل هذا التشكيل .

واعرب قائد الجيش عن امتنانه للرعاية التي يوليها القائد العام للقوات المسلحة، مضيفا ان جيش الجمهورية الاسلامية يفخر كونه في ظل قيادة حكيمة وهو على استعداد دوما لاداء الواجبات الموكلة اليه.

وجدير بالذكر ان يوم الجيش الموافق 18 نيسان / ابريل يعبر عن الانجازات التي سطرها الجيش الوفي والمضحي في مختلف المجالات دفاعا عن استقلال وحياض الوطن ومشاركته الفاعلة في مواجهة الجماعات المسلحة المناهضة للثورة والتهديدات التي كانت تواجه ايران الحبيبة وخاصة سنوات الدفاع المقدس الثماني في الحرب التي فرضت من قبل نظام صدام البائد على ايران (1980 - 1988) وسائر ميادين العز التي تلت تلك الحقبة، كلها تشكل تاريخا مباركا وملهما للاجيال التواقة للخدمة وتحمل المسؤولية في هذه المؤسسة (الجيش).

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