غريب آبادي: ايران اثبتت حسن نواياها في التعامل مع الوكالة الذرية / تسجيل 118 حالة وفاة جديدة

غريب آبادي: ايران اثبتت حسن نواياها في التعامل مع المدير العام للوكالة الذرية

أكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران اثبتت حسن نواياها في التعامل مع المدير العام الجديد للوكالة، مضيفا: نتوقع ان يحظى البيان المشترك وتقرير المدير العام بدعم من اعضاء مجلس الحكام وسائر الاعضاء.

إعادة فتح المدارس في إيران مع الإبقاء على الإلتزام بالبروتوكولات الصحية

أعلن وزير التربية والتعليم، محسن حاجي ميرزائي، عن إعادة فتح كافة المدارس في إيران اعتبارا من يوم السبت، 5 أيلول/سبتمبر، مع الإبقاء على الإلتزام بجميع البروتوكولات الصحية.

اللواء سلامي يشيد بضمان النظام والامن في مراسم عاشوراء

أشاد القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة اللواء حسين سلامي، بجهود قوى الامن الداخلي الدؤوبة والواعية لضمان النظام والأمن خلال مراسم عزاء شهر محرم الحرام احياءا لذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

الصحة الايرانية: 2026 اصابة جديدة بكورونا وتعافي330308

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن 2026 اصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي اكثر من 330 الفا و 308 شخصا.