رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي بصالحي وظريف / تسجيل 125 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

صالحي يستقبل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران على اكبر صالحي صباح اليوم، الثلاثاء، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

الحكومة مستعدة للإستثمار بشكل خاص في مناجم الذهب

روحاني يفتتح عدد من المشاريع الخاصة بوزارة الصناعة والمناجم، ويعلن عن استعداد حكومته للإستثمار في تطوير مناجم الذهب.

التعاون العسكري بين ايران وروسيا مبني على أساس الثقة المتبادلة

اكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن التعاون الايراني الروسي مبني على اساس الثقة المتبادلة وفي اطار استتباب الامن والاستقرار في المنطقة.

تسجيل 20،901 حالة إصابة و125 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 20 الف و901 شخصا، بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و213 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

ظريف يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل تطوير التعاون مع الوكالة

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عصر الثلاثاء بطهران وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.