وقفات في شتی مدن الیمنیة رفضاً للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني

وافادت وکالة مهر للانباء ان المشارکون في الوقفات التندیدیة في مختلف المحافظات نددوا بإعلان النظام الإماراتي التطبيع مع الكيان الصهيوني وإشعال فتن الحروب بين الشعوب العربية والإسلامية خدمة للعدو الغاصب.

فيما أكد المشاركون ثبات الموقف تجاه الاحتلال الصهيوني مهما تكالبت بعض الأنظمة وتحالفت سرا أو علانية مع الکیان المحتل في خيانة لله والقضية الفلسطينية.

واشار المشاركون في الوقفات بحضور قيادات السلطة المحلية والأمنية، الی مواصلة الصمود والثبات ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح لصد المعتدين ودحر الغزاة، والمضي على درب الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن.

وشددوا أن جرائم العدوان وانتهاكاته لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وإصراراً وعزيمة على مواجهته.وأدانت بيانات صادرة عن الوقفات إمعان تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

واعتبروا صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني دليلا واضحا على تواطئ المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع الأنظمة العميلة التي تسعى إلى إذلال الشعب اليمني خدمة للكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية الكبرى.

ودعا المشاركون إلى استمرار التحشيد ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر، مستنكرين، التواطؤ الأممي إزاء معاناة الشعب اليمني واستمرار الحصار واحتجاز المشتقات النفطية.

فيما استنكر المشاركون في اللقاء الصمت المريب والتواطؤ الفاضح للأمم المتحدة مع استمرار قوى العدوان احتجاز سفن المشتقات النفطية.

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