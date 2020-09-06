غرق سفينة إماراتية على متنها 43 بحارا قبالة سواحل اليابان

وقالت المجموعة في بيان، الأحد، إن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، حيث استجاب خفر السواحل الياباني على الفور، وتمكن من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عدده 43 فردا، وما يزال البحث عن البقية مستمراً.



وتابعت الشركة: "نراقب الوضع عن كثب ونعمل بشكل حثيث مع جميع المشاركين في جهود الإنقاذ، آملين أن يكون هناك ناجون آخرون".



ولم يحدد البيان أسباب الحادث أو حجم الخسائر المادية والبشرية.

وانقلبت السفينة وعلى متنها طاقم متكون من 43 شخصا وتحمل قرابة الـ6000 بقرة وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعدما تعطل محركها جراء طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

وقال خفر السواحل الياباني إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم، وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين، ليل الأربعاء، أثناء البحث عن السفينة.

وأوضح خفر السواحل أن الطاقم كان يضم 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا واثنين من أستراليا.

والخليج للملاحة القابضة، هي شركة الملاحة والنقل البحري المتخصصة الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ شباط/ فبراير 2007.



وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن.