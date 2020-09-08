ايران ... رصد 2،302 اصابة جديدة بكورونا والوفيات الجدد 132 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و302 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 391 الاف و112 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 132 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 22 الاف و542 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 337 الف و414 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني ثلاثة آلاف و713 شخصا من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضافت لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و431 الف و646 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/.