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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:١٠ م

وزارة الصحة: تسجيل 139 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وزارة الصحة: تسجيل 139 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 22 الف و 239 شخصا، بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و992 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و992 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 386 الاف و658 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 139 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 22 الاف و239 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 333 الف و900 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني ثلاثة آلاف و722 شخصا من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضافت لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و380 الف و264 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/.

رمز الخبر 1907346

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