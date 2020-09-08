الشارع العراقي يطلق هاشتاغ العصائب امان العراقيين

افادت وكالة مهر للانباء، انه ردا على حملات التشويه التي تتعرض له الفصائل المقاومة الاسلامية في العراق اطلق الشارع العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#العصائب_امان_العراقيين".
اطلق الشارع العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#العصائب_امان_العراقيين"، رداً على كل من يتّهم العصائب وفصائل المقاومة الاسلامية بالخيانة.
افادت وكالة مهر للانباء، انه ردا على حملات التشويه التي تتعرض له الفصائل المقاومة الاسلامية في العراق اطلق الشارع العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#العصائب_امان_العراقيين".
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