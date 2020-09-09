  1. السياسة
٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٧ ص

البخیتي:

السفیر البریطاني یتحدث وکأنه حاكم للیمن/ سنؤدب کل طواغیت العالم

السفیر البریطاني یتحدث وکأنه حاكم للیمن/ سنؤدب کل طواغیت العالم

علق عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله "محمد البخيتي" على تصريحات السفير البريطاني في اليمن "مايكل آرون" قائلاً: "السفير البريطاني وبكل وقاحة يتكلم بمنطق الحاكم على اليمن".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن "محمد البخيتي"، علق خلال تغريدة له على تصريحات السفير البريطاني في اليمن "مايكل آرون".

وجاء في تغريدة البخيتي:

" السفير البريطاني يتحدث بمنطق الحاكم على اليمن وبكل وقاحة، والذي رفع السماء بلا عمد اننا سنؤدب كل طواغيت العالم ونضعهم تحت أقدامنا ونحرر اليمن من كل الغزاة، ألا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين."

هذا وقد نشر السفير البريطاني في اليمن تغريدة له جاء فيها:

إتفقت مع رئيس النواب على أهمية تنفيذ إتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن

إنهاء هجوم "الحوثيين على مأرب الذي أدة إلى فقدان الأرواح غير مبررة" وأيضاً دعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة بشكل كامل للتواصل إلى إتفاق بشأن الإعلان الممشترك."

رمز الخبر 1907439

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