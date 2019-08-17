البخيتي: اذا اصرت السعودية على العدوان فإن نهاية الحرب ستكون بنهايتها

وتوجه البخيتي للقيادة السعودية بالقول، يمكنكم الخروج من الحرب بأقل الخسائر وحفظ ماء الوجه، إذا أصرت السعودية على العدوان فان نهاية الحرب ستكون بنهاية السعودية.

وبارك عضو المكتب السياسي لانصار الله، لحزب الله ولسماحة السيد حسن نصرالله بمناسبة ذكرى الانتصار على العدو الصهيوني.

واشار في تصريح صحفي الى ان القوات اليمنية تصب كل جهودها لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة منوها إلى تطوير قدرات اليمن العسكرية وصل إلى مرحلة تحييد طائرات الاباتشي عن الميدان.

واوضح عضو المجلس السياسي لانصار الله أن موازين القوى العسكرية تبدلت لصالح اليمن، مضيفاً، نقول للنظام السعودي إن مصلحتكم اليوم هي بالسلام بسبب تغير موازين القوى.

وقال ان على السعودية أن تدرك أنها تواجه امكانيات دولة وشعب وليست امكانيات شركة، مضيفا : هذه العملية لن تكون الأخيرة ضد العدوان السعودي، القوات اليمنية حددت العديد من الأهداف في الامارات.