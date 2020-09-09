صالحي يعلن تدشين مستشفى كبير للعلاج الأيوني في محافظة "البرز"

وقال صالحي في تصريح له، نقوم حالياً ببناء مستشفى كبير يسمى المركز الوطني للعلاج الأيوني في محافظة البرز(غرب طهران)، وهو سادس مستشفى من نوعه في العالم.

وأضاف، ان هذا المركز فريد من نوعه في غرب آسيا وهو في مراحله النهائية.. نأمل أن نبدأ الاختبارات الأولية في هذا المستشفى العام القادم.

وتابع، ان هذا المستشفى مخصص لعلاج الامراض المستعصية وخاصة السرطان.. تم إنفاق 200 مليون يورو على المعدات وحدها.

كما قال، إننا قمنا باستثمار ضخم آخر بقيمة 60 مليون يورو في تطوير قطاع انتاج الأدوية المشعة والذي سيتم إطلاقه بداية العام القادم(يبدأ 21 مارس 2021).