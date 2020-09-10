روحاني: اميركا لن تتمكن من تحقيق مآربها في ايران/ 2313 اصابة جديدة بكورونا

ظريف: تصريحات الرئيس الفرنسي حول حرية التعبير مقززة

انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تصريحات الرئيس الفرنسي حول حرية التعبير ووصفها بالمقززة.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: هل تمت مأسسة حرية التعبير ام النفاق؟.

واضاف: يتم تشجيع اثارة العنف والكراهية ضد مليار و 800 مليون مسلم بافتراءات بالية وانتهاك حرمة كتابهم المقدس ونبيهم.

الخارجية الإيرانية تدين التفجير الارهابي في كابل

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، التفجير الارهابي الذي استهدف اليوم الاربعاء موكب النائب الاول للرئيس الافغاني في العاصمة كابل.

ووصف المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عملية الاغتيال الفاشلة هذه بأنها مؤامرة من قبل أعداء السلام والاستقرار في أفغانستان، في ضوء البدء الوشيك للمحادثات بين الاطراف الأفغانية.

وزير خارجية إيران الأسبق: قضية زوال أمريكا لا تقتصر على الفترة الحالية

صرح وزير الخارجية الإيراني الأسبق، منوجهر متكي أن قضية زوال أمريكا بدأت منذ ما يقرب من 4 عقود، مضيفا أن هذه القضية ليست مؤقتة ولا تقتصر فحسب على الفترة الحالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـ12 بعنوان" فشل المنطق الأمريكي؛ تراجع القيادة الأمريكية والهيمنة "من سلسلة الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر الدولي "زوال أمريكا، الاتجاهات السابقة والتطورات المستقبلية"، الذي سيقيمه مركز دراسات شهيد صدر (ره) في تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

الصحة الايرانية تسجل 2313 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 339 الفا

اعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الان 393425 والمتعافين 339111 والمتوفين 22669 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الأربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2313 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 393 الفا 425 حالة لغاية الان بينهم 3735 منهم في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 339 الفا و111شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 127 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 669شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و457 الف و743شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.