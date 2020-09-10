منظمة التحرير هددت بالانسحاب من الجامعة العربية

كشفت مصادر دبلوماسية، أن منظمة التحرير الفلسطينية هددت قبل يومين بالانسحاب من جامعة الدول العربية اذا تم رفض المشروع الفلسطيني وتبني المشروع الاماراتي المطبع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.