بالفيديو...الجیش الایراني يستهدف قاعدة "المنهاد" الامريكية في الامارات بالطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على العدوان الأخير للعدو المعتدي، وانتقامًا لشهداء الحرس الثوري الإسلامي والمواطنين الأبرياء في جزيرة لارك، استهدف الجيش الإيراني صباح اليوم مواقع طائرات الهليكوبتر والقوات الأمريكية في قاعدة "المنهاد" بالإمارات، بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة المدمرة.

وتُعدّ قاعدة "المنهاد" أحد أهم مراكز الدعم الجوي وتحركات القوات الأجنبية.

وفي إشارة إلى العدوان الأخير للعدو على جزيرة لارك، أعلن قسم العلاقات العامة بالجيش أن مقاتلي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد لضمان الأمن المستدام وحماية أراضي إيران الإسلامية حتى يتم القضاء على تهديد العدو من المنطقة.

وأكد الجيش الايراني ان مقاتلينا سيثأرون لدماء جميع شهداء الحرب المفروضة من قبل القوات الإرهابية الأمريكية.

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