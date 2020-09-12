قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله صانعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي عزى في بيان اصدره بوفاة آية الله يوسف صاني.

وجاء في بيان قائد الثورة : اقدم التعازي برحيل المرحوم اية الله حاج يوسف صانعي رضوان الله عليه الى ابنائه واسرته المكرمة واخيه المحترم وكذلك طلابه ومحبيه واصدقاء هذا العالم الكبير.

وتابع سماحته ان المرحوم كان من طلاب الفقه والاصول المجتهدين ، ومن المقربين للإمام الخميني اعلى الله مقامه ، وبعد انتصار الثورة ، تولى مسؤوليات قضائية ونحوها ن المهام ونامل أن يكون كل هذا مقبولا لدى البارئ تعالى وأن يؤدي إلى رفع منزلته في الآخرة ، واسأل الله الرحمة والمغفرة من الله تعالى للمرحوم./انتهى/