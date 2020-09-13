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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٥ ص

في حديث لمقتدايي مع وكالة مهر:

الدويلات العربية لا يجب عليها ان تقع فريسة سهلة بيد الكيان الصهيوني

الدويلات العربية لا يجب عليها ان تقع فريسة سهلة بيد الكيان الصهيوني

قال "عباس مقتدايي" عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني "توصيتنا هي ان الدول الصغيرة في المنطقة لا يجب عليها ان لا تقع فريسة للكيان الصهيوني ويجب عليها تقوية وتعزيز علاقاتها مع الدول الكبيرة التي لها تاثير قوي في المنطقة".

وفي حديث لعباس مقتدايي مع وكالة مهر للانباء حول تطبيع البحرين للعلاقات مع الكيان الصهيوني قال فيه: "ان واحدة من الخطوات التي كانت الولايات المتحدة تسعى اليها وبشدّة وخصوصا في الاسابيع الاخيرة، هي تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول العربية الصغيرة وخصوصاً دويلات الخليج الفارسي، لكي تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على موارد النفط في الدول العربية بشكل اكبر من ذي قبل".

وصرّح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني انه من اجل ان يفوز ترامب في الانتخابات الامريكية القادمة، يجب عليه ان يسعى الى ايجاد صدمة انتخابية قوية ويجب عليه اقناع اللوبي الصهيوني بانه سوف يخدم ويؤمّن مصالح الكيان الصهيوني اكثر من اي شخص اخر.

وقال عباس مقتدايي: "لهذا السبب الولايات المتحدة تسعى بشدّة إلى تطبيع العلاقات بين دول الخليج الفارسي والكيان الصهيوني، وهي ايضاً مساعي الحكومات العربية، ولكن شعوب هذه الدول لا تشارك في هذه العملية "التطبيع" على الاطلاق".

واكد "مقتدايي" انه على الدول الصغيرة في المنطقة ان لا تقع فريسة سهلة للكيان الصهيوني، ويجب عليها تقوية وتعزيز علاقاتها مع الدول الكبيرة والمؤثرة في المنطقة بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية".

/انتهى/

رمز الخبر 1907541

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