رضائي: حكم نظام آل خليفة في البحرين لن يستمر بعد خيانته للامة الاسلامية

وفي سلسلة تغريدات على صفحته الشخصية في تويتر، أدان رضائي قيام النظام البحريني بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وقال: الفشل في احتواء كورونا والاحتجاجات المناهضة للعنصرية والركود، جعل ترامب متخلفا عن منافسه الديمقراطي، ولتعويض ذلك يسعى إلى تحقيق إنجاز زائف في السياسة الخارجية من خلال الضغط على الدول العربية الضعيفة في المنطقة لاجراء تسوية مع الكيان الصهيوني.

واضاف: إقامة العلاقات مع الصهاينة هدية انتخابية من بعض الدول العربية لترامب، من دماء وجيوب الفلسطينيين وطعنة خنجر من الخلف بوحدة وتطلعات الأمة الإسلامية، مما شجع الكيان الصهيوني على مواصلة خطط احتلاله (عملية ضم وتهويد القدس الشريف).

وتابع رضائي قائلا: واليوم، يسعى النظام الذي يفتقر الى الشرعية الشعبية في البحرين أيضًا إلى كسب الشرعية المستأجرة والمستوردة من ألد أعداء الأمة الإسلامية، وهي الصهيونية، هذا ليس اتفاق أهل البحرين الشرفاء، بل اتفاق نظام ذلك البلد مع الصهاينة.

واختتم امين مجمع تشخيص مصلحة النظام قائلا: فالأنظمة التي تعلن العلاقات كانت لها بالفعل روابط مع الكيان الصهيوني، لكنها كانت تنكر وتخفي ذلك نفاقا، لكن التاريخ أثبت أن عروشهم لن تستمر بعد خيانتهم للإسلام والأمة الإسلامية، وهذه سنة إلهية.