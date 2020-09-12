قطار عملية التطبيع مع كيان الاحتلال يتوقف عند محطة دولة البحرين

وكالة مهر للأنباء، مهدي عزيزي: وصل قطار التطبيع، أو بتعبير أدق، الاعتراف بعملية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، إلى محطة دولة البحرين، كما كان واضحا من قبل.

وبالطبع سلكت البحرين هذا المسار أكثر من غيرها من الدول العربية وقبلها. كان ذلك عندما تم اتخاذ الخطوة الأولى لتنفيذ خطة صفقة القرن في هذا البلد. وأظهر عقد القمة الاقتصادية لصفقة القرن في البحرين، التي عُقدت قبل أشهر، أن البحرين بالتأكيد لا تختلف في هذا الاتجاه عن أصدقائها العرب الآخرين في الخليج الفارسي.

لكن النقطة المهمة هي أن سبب اختيار الإمارات والبحرين كأول دولتين لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني يفسر في إطار الهيكل التأسيسي لهذه الدول واعتماد الديكتاتوريين العرب على الكيان الصهيوني. أنظمة ديكتاتورية ترى استقرارها وضمان الحياة السياسية في تقديم تنازلات لكيان العدو، وبعضها يتشكل على أساس اتفاق بريطاني أو أمريكي، كما أنه تفتقر بعض هذه الأنظمة الديكتاتورية أيضًا إلى الاستقلال السياسي والدعم الشعبي.

في غضون ذلك ، يمكن وصف البحرين بأنها نموذج سياسي مهين تابع للمملكة العربية السعودية ، يفتقر إلى الاستقلال الوطني والدعم الشعبي الذي قد يناسبه مصطلح "بيدق بيد السعودية".

إلى ذلك، يمكن وصف البحرين بأنها نموذج سياسي مهين يعتمد على السعودية ويفتقر إلى الاستقلال الوطني والدعم الشعبي، وهو ما قد يكون مناسباً لمصطلح "الحلبة السعودية". إن لقب الدول الأولى لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني يفسر في إطار البنية التأسيسية لهذه الدول واعتماد الديكتاتوريين العرب على الكيان الصهيوني. أنظمة الديكتاتورية التي ترى استقرارها وضمان الحياة السياسية في التنازل عن التنازلات للنظام الصهيوني ، وبعضها يتم تشكيله على أساس اتفاق بريطاني أو أمريكي. تفتقر بعض هذه الأنظمة الديكتاتورية أيضًا إلى الاستقلال السياسي والدعم الشعبي.

*البحرين بيدق بيد السعودية

في غضون ذلك ، يمكن وصف البحرين بأنها نموذج سياسي مهين تابع للمملكة العربية السعودية، يفتقر إلى الاستقلال الوطني والدعم الشعبي الذي قد يناسبه مصطلح "بيدق بيد السعودية".

إن معظم الدول التي يطلق عليها اسم الدول الصغيرة أو المجهرية في سياق العلاقات الدولية إما أن تتشكل على أساس اتفاقيات سياسية وتبحث عن فرصة للحفاظ على سلطتها أو حتى القضاء على الخصوم السياسيين في الداخل، بناءً على المكونات والمؤشرات التي يتكون منها البلد، أو نظراً لقلة هذه العناصر، فإنها تسعى إلى مواكبة سياسات الولايات المتحدة والاحتلال في الساحتين الإقليمية والعالمية.

كما أشرنا سابقاً في تحليل التقرير، فإن قوة ونفوذ هذه الدول في الرأي العام للدول العربية ليس بالقدر الذي يستطيع لعب دور بارز في القضية الفلسطينية، ولهذا السبب بالتحديد فان العدو وترامب اختارا هذه الدول عنوان المحطة الأولى لتطبيع العلاقات ؛ من جهة، وبسبب الافتقار إلى القدرات الوطنية والقواسم المشتركة والتركيب السكاني غير المتجانس، فإنهم ليسوا قلقين بشأن ردود الفعل الشعبية في هذه البلدان، ومن جهة أخرى، يمكن أن يكون معيارًا جيدًا لقياس رد فعل الدول الإسلامية والعربية الأخرى على هذه العملية الخطيرة والمهددة.

ويشكل الأجانب جزءًا كبيرًا من سكان الإمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى، لا تتمتع هذه الدول بأهمية استراتيجية خاصة من حيث التأثير التاريخي والثقافي على القضية الفلسطينية. بدلاً من ذلك، تلعب هذه الدول دورًا في مشاركة المهام التي حددتها الولايات المتحدة مسبقًا.

مع ذلك، يجب التأكيد على أن ترامب، بالإضافة إلى سعيه لاستخدام موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كمكسب انتخاباتي، يشعر أنه إذا نجح مع الإمارات وباقي دول الجزر، فسيتم توفير طريقة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال لدول أخرى، أو على الأقل بتكاليف منخفضة.

لا شك أن هذا العرض السياسي الأمريكي هو لأغراض انتخابية فقط ويمكن استخدامه لمشاريع مثل صفقة القرن، وخطة ضم الضفة الغربية، وضم أجزاء من الجولان المحتل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والآن تطبيع العلاقات مع الدول العربية.

لكن ما حدث هو أن جميع الفصائل الفلسطينية، بكل ما لديها من سوابق وأساليب نضال واتجاهات واختلافات في الرؤى، توصلت إلى أرضية مشتركة، مع نتائج ربما لم يكن من السهل تحقيقها على مر السنين. أن القومية العربية أو مجرد العروبة، بدون التمسك بالتعاليم الإسلامية وبدون خيار المقاومة، لا يمكن فقط أن تقرب الشعب الفلسطيني من مثله الأعلى، بل إن التعويل على عملية المصالحة على مر السنين قللت من مستوى طموح الشعب الفلسطيني من إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى انسحاب الصهاينة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية./انتهى/