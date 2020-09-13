ترحیب عماني باتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين و الکیان المحتل

وافادت وکالة مهر للانباء قالت حكومة عمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية والقناة العامة، إنها "رحبت... بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".

وأضافت أنها "تأمل بأن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضحت أن "هو ما يجسد مبدأ حل الدولتين، كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

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