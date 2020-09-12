محمود عباس يستدعي سفير فلسطين لدى البحرين

وافادت وكالة مهر للانباء، ان "صائب عريقات" امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اكد انه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين فورا، وذلك بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشار "عريقات" الى انه سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع مع الکیان الصهیوني.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين "رياض المالكي" ان الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور، ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين والكيان الصهيوني.

جدير بالذكر ان مسؤول مكتب إعلام "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب قال في وقت سابق ان موقف الجامعة العربية "يمثّل توجهاً جديداً، حيث باتت الجامعة عرابةً للتطبيع الذي يعدُّ حلقةً في مسلسل تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "الجامعة العربية تعطي شرعية للاحتلال، كما أعطت من قبل شرعية لتمزيق دول عربية، من خلال دعم التدخل الأميركي والأجنبي العسكري فيها"، مؤكداً أنها "تتخلى تدريجياً عن دورها لصالح مزيد من الهيمنة الأميركية والصهيونية".

وقال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ، لقد "تمخضت جامعة الدول العربية ولم تلد شيئاً".

وكما أبدت حركة "الأحرار" استهجانها من عدم التوافق في الجامعة العربية، على مشروع القرار الفلسطيني، وأعلنت أن هذا الموقف "يعكس التشرذم العربي، وإصرار أنظمة الخزي والعار على استمرار التطبيع".

ووصفت الحركة ما حصل خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، بأنه "مؤشر خطير، وطعنة جديدة لشعبنا وتضحياته، وهو يؤكد حجم الانحدار الوطني والقيمي والأخلاقي، لدى هذه الأنظمة التي تسعى للتطبيع".

وكما أعلن الناطق باسم "لجان المقاومة" أبو مجاهد، أن "ما جرى بجامعة الدول العربية يؤكد أن هناك قراراً لدى دول أخرى للتطبيع"، مضيفاً أن "الأوان آن للانعتاق من مبادرة السلام العربية، التي ولدت ميتة، والتأكيد على حقنا في كامل فلسطين".

/انتهى/