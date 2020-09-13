نوري المالكي يصل للعاصمة الايرانية طهران

وذكرت وكالة "مهر" للانباء عن مصادر مطلعة، ان رئيس تحالف دولة القانون ، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، وصل مساء اليوم الأحد إلى العاصمة طهران.

وافاد المصدر انه من المقرر أن يلتقي المالكي خلال زيارته مع مسؤولين إيرانيين.