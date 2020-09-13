نوري المالكي يصل للعاصمة الايرانية طهران

وذكرت وكالة "مهر" للانباء عن مصادر مطلعة، ان رئيس تحالف دولة القانون ، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، وصل مساء اليوم الأحد إلى العاصمة طهران.
وافاد المصدر انه من المقرر أن يلتقي المالكي خلال زيارته مع مسؤولين إيرانيين.
وصل رئيس تحالف دولة القانون في العراق ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مساء الأحد إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وذكرت وكالة "مهر" للانباء عن مصادر مطلعة، ان رئيس تحالف دولة القانون ، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، وصل مساء اليوم الأحد إلى العاصمة طهران.
وافاد المصدر انه من المقرر أن يلتقي المالكي خلال زيارته مع مسؤولين إيرانيين.
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