الشارع العراقي يتفاعل مع توجيهات المرجعية الدينية ويطلق هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب"

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الشارع العراقي تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي واطلق هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب"، مشيراً الى وقوفه ودعمه للمرجعية الدينية في العراق في القضايا التي طرحها آية الله السيد السيستاني خلال اجتماعة مع ممثلة الامم المتحدة.