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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٣٨ م

الشارع العراقي يتفاعل مع توجيهات المرجعية الدينية ويطلق هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب"

الشارع العراقي يتفاعل مع توجيهات المرجعية الدينية ويطلق هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب"

اطلق ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب"، مشيرين الى وقوفهم ودعمهم المرجعية الدينية في العراق في القضايا التي طرحها آية الله السيد السيستاني خلال اجتماعة مع ممثلة الامم المتحدة.

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الشارع العراقي تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي واطلق هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب"، مشيراً الى وقوفه ودعمه للمرجعية الدينية في العراق في القضايا التي طرحها آية الله السيد السيستاني خلال اجتماعة مع ممثلة الامم المتحدة.

رمز الخبر 1907600

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