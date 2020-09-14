نؤيد توجيهات السيد السيستاني فيما يتعلّق بشأن اجراء انتخابات مبكرة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي" اكد دعمه ووقوفه الى جانب المرجعية الدينية الاعلى في العراق السيد "علي السيستاني" فيما يتعلّق بتوجيهات المرجعية بشأن اجراء الانتخابات المبكرة ومكافحة الفساد.

وكتب "الحلبوسي" في تغريدة له عبر "تويتر": "ان الانتخابات المبكرة النزيهة، ومواجهة الفساد فعلا وليس قولا، وفرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت، وسيادة الدولة ورفض التدخل الخارجي، ثوابت أكدتها المرجعية الرشيدة، تعبر عن تطلعات الشعب العراقي، كنا وما زلنا وسنبقى نعمل عليها من أجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات".

واعلن المرجع الديني الأعلى في العراق السيد "علي السيستاني" خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تأييده اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد ( حزيران 2021)، وضرورة الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها.

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