استثمار الشركات الامريكية في العراق غير مجدٍ

وافادت وكالة مهر للانباء، ان ممثل تحالف الفتح "محمد البلداوي" اكد ان الشركات الامريكية في العراق لم تحقق شيئاً في العراق منذ 2003.

وقال "البلداوي": "ان اياً من الشركات الامريكية لم تحقق أي منجز حقيقي في المشاريع منذ الاحتلال 2003 وحتى يومنا هذا"، لافتا الى ان الشركات تاخذ عقود وتمنحها الى مقاولين ثانونيين ولكن المحصّلة عدم وجود نتائج وهي بالاحرى عقود بائسة.

ودعا ممثل تحالف الفتح الحكومة العراقية ووزارتها الى البحث عن شركات عالمية رصينة يكون لها انجازات تسهم من خلال اعمالها في تحقيق انجاز حقيقي للمشاريع والتالي توفر خدمات للشعب العراقي.

جدير بالذكر ان الشركات الامريكية اخذت عقود بمبالغ مالية طائلة خلال السنوات الماضية لكنها لم تحقق أي انجازات على الارض، بل ان هذه الاستثمارات للشركات الامريكية سببّت فساد مالي كبير في العراق.

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