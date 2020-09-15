سفير ايران في موسكو يبحث مع المندوب الخاص للرئيس الروسي الاوضاع في سوريا

وفی هذا اللقاء الذی جری امس الاثنین، تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائیة وتطورات المنطقة ومنها اوضاع سوریا وعملیة آستانا للسلام فی سوریا والقضیة الفلسطینیة وقضایا الخلیج الفارسی وکذلک التعاون بین البلدین علی الصعید الدولی ومن ضمنه الاتفاق النووی ومنظمة الامم المتحدة.

واکد جلالی وبوغدانوف فی اللقاء ضرورة التشاور والتعاون بین البلدین حول قضایا المنطقة وکذلک استمرار الاتصالات واللقاءات بینهما فی هذا الصدد.

وکان السفیر الایرانی فی موسکو قد التقی بوغوانوف ایضا قبل شهرین وتباحث معه حول العلاقات الثنائیة وتطورات المنطقة ومنها سوریا والعراق وفلسطین (صفقة القرن الامیرکیة الصهیونیة) ولیبیا.