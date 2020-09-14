قواتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة الإرهاب/ لا حاجة لتوريد الأسلحة

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة "مهر" للأنباء، أضاف أحمديان أن قوات اللواء الـ65 تتدرب في مناطق مناخية مختلفة في البلاد وهي على أتم الاستعداد لمواجهة جميع أنواع التهديدات المحتملة.

وفي معرض إشارته إلى الوجود الاستشاري للقوات المسلحة الإيرانية في سوريا والعراق، قال أحمديان إن التواجد الاستشاري للقوات العسكرية الإيرانية في جبهات المقاومة والذي يأتي بناء على طلب الدول الشرعية في تلك الدول، أدى إلى كسب تجارب جيدة بهذا الصدد، مضيفا أننا نحاول تعليم هذه التجارب إلى قواتنا العسكرية.

ولفت هذا المسؤول العسكري إلى أن تدريباتنا العسكرية تتماشى مع التهديدات الحالية وإن القوات الخاصة المحمولة جوا تتمتع باستعداد تام لمواجهة الجماعات الإرهابية.

ونوه أحمديان بأن مواجهة الجماعات الإرهابية هي إحدى الاختصاصات التي يتدرب عليها اللواء الـ65 للقوات الخاصة المحمولة جدا، وقال: نرصد التهديدات والتحركات في المنطقة بشكل جيد، حيث يتم تدريب القوات عبر أساليب وتكتيکات تتماشى مع هذه التهديدات والعمليات المحتملة التي قد تقوم بها الجماعات الارهابية.

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