ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات في أصفهان خلال 6 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، العميد محسن عقيلي أمن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه نعمة كبيرة لقوى الامن الداخلي وخاطب منتسبي هذه القوة قائلاً: "احرصوا على المثابرة على طريق الحق وحماية النظام والقيم الإسلامية ودماء الشهداء والدفاع عن النهج الذي ضحى من اجله الزملاء بارواحهم لتوفير الامن في البلاد .

وصرح عقيلي بأن رضا الناس هو أفضل هدية نقدمها للنظام الإسلامي والشهداء وقال انه في هذه اللحظة التاريخية الحرجة ، تعد البصيرة والرؤية الثاقبة والإخلاص في العمل والخدمة الصادقة ومن دون منّ للمواطنين من أهم الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها عناصر قوى الامن الداخلي.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر في طليعة الدول التي تكافح ظاهرة تهريب المخدرات حيث قدمت اكثر من 4 آلاف شهيد في مواجهة عصابات تهريب المخدرات التي تستخدم الاراضي الايرانية كمعبر الى البلدان الاوروبية.

وحسب تقرير للامم المتحدة فان 75٪ من الأفيون و61٪ من المورفين و 17٪ من الهيروئين في العالم يتم ضبطها في ايران.

تجدر الاشارة الى انتاج المخدرات زاد في افغاستان المجاورة الى 50 ضعف بعد الاحتلال الاميركي لهذا البلد.

علما أن الأسبوع الجاري هو أسبوع قوى الأمن الداخلي، جاءت تسميته للإشادة بالجهود التي تبذلها هذه القوات في مختلف المجالات.

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