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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٦ ص

شرطة مكافحة المخدرات تضبط نحو ثلاثة أطنان و 365 كيلوغراما من المخدرات

شرطة مكافحة المخدرات تضبط نحو ثلاثة أطنان و 365 كيلوغراما من المخدرات

اعلن نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق البلاد) عن ضبط ثلاثة أطنان و 365 كيلوغراما من المخدرات في عملية نفذتها الشرطة الليلة الماضية في المحافظة.

واضاف العميد أحمد طاهري، اليوم الإثنين، إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في زاهدان وبدعم فني واستخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة، اعتقلوا عناصر عصابة تهريب مسلحة ومنظمة كانت تنوي نقل شحنة كبيرة من المخدرات من ميرجاوه الى زاهدان مركز المحافظة.

وقال نائب قائد شرطة سيستان وبلوجستان: إن المهربين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل الشرطة، تسللوا الى المناطق الوعرة تاركين السيارة المحملة بالمخدرات.

وأشار الى انه تم القبض على مهرب واحد في هذه العملية، وضبط ثلاثة أطنان و 365 كغم من المواد المخدرة، منها ثلاثة أطنان و 288 كغم و 200 غرام من الأفيون و 76 كغم و 800 غرام من الحشيشة./انتهى/

رمز الخبر 1908237

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