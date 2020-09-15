المقاومة الفلسطينية تقصف الأراضي المحتلة بغارة صاروخية

وأفادت مصادر اعلامية بأن ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أشدود بجنوب الاراضي المحتلة، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ودوت صفارات الإنذار في مدينتي أسدود وعسقلان بجنوب الاراضي المحتلة، مساء يوم الثلاثاء، حيث هرع عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ.

وأفادت التقارير الإعلامية بأنه تم استخدام منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ من غزة، بينما لم يؤكد الجيش الصهيوني هذه المعلومات رسميا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي جرت فيه في واشنطن مراسم التوقيع على تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات