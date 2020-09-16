  1. السياسة
١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٧ ص

أمير عبد اللهيان:

الصهيونية تحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة

الصهيونية تحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران، أن زعزعة الإستقرار والامن هي هدية الكيان الصهيوني الوحيدة، مؤكداً ان الكيان الغاصب يحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة.

وافادت وكالة مهر للانباء أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران " حسين أمير عبد اللهيان" عبر في تغريدة له عن رأيه في توقيع إتفاقية التطبيع بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين.

وجاء في التغريدة: وزراء الإمارات والبحرين لعبوا في "سيرك" ترامب.

وتابع : الصهيونية التي احتلت قسماً من الأرض العربية في الامس، اليوم تحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة.

وأكد عبد اللهيان أن إتفاق السلام الكبير مع مصر، لم يعود على الكيان الصهيوني بالفرج مشيراً إلى أن الإمارات والبحرين بمثابة جزيرة في مصر.

وختم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، عدم الإستقرار وزعزعة الامن هي الهدية الوحيدة التي يقدمها الكيان الهيوني.

رمز الخبر 1907673

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